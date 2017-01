“Ronaldo Academy” promove o “Phenomenal Soccer Camp”

A “Ronaldo Academy de Futebol”, do ex-atacante Ronaldo Nazário, o Ronaldo Fenômeno, vem expandindo os seus negócios em Orlando, dando oportunidades aos futuros craques da bola. Com uma equipe altamente capacitada, o objetivo do programa ministrado às crianças, visa a prática esportiva e educacional, mas também sociabilidade e conhecimento. “Queremos sempre alcançar os melhores objetivos, e o principal deles é que além da diversão e do entretenimento, eles saiam ainda mais preparados, como pessoas e atletas do esporte”, afirma o Fenômeno.

Visando as férias de janeiro, a rede de franquias retorna a Orlando com a segunda edição do programa “Phenomenal Soccer Camp”. Durante um período de 15 dias, os interessados ficarão concentrados. O projeto engloba tudo: testes físicos, treinos, ensinamentos táticos, aperfeiçoamento de técnicas e jogos contra outros times da cidade. “Dentro do nosso plano de desenvolvimento de treinamento e gestão, queremos estabelecer alguns limites, como a excelência em performance coletiva e individual, planejamento específico para treino e controle pedagógico dentro dessas atividades. Atingir representatividade, qualidade, complexidade e uma vida saudável são os pontos principais do nosso programa”, explica Thiago Zveiter, gerente de marketing da “Ronaldo Academy”.

O “Phenomenal Soccer Camp” possui algumas premissas básicas para alcançar o resultado esperado, que estão encaixadas dentro de sete palavras-chave: vida, futebol, psicologia-social, tática, técnica, físico e poder individual.

Para participar do “Phenomenal Soccer Camp” e fazer as inscrições, é necessário entrar no site: http://r9soccercamp.com/usa/#program. A idade permitida é para meninos e meninas entre 7 e 17 anos. O custo de USD 295 engloba 10 sessões de 2h de treino e uniforme de treino. Começando no dia 16 de janeiro e terminam no dia 27 de janeiro, as atividades serão realizadas no Northeast Regional Park, Polk County, em Davenport-FL. Os participantes ganharão um certificado oficial com assinatura do Ronaldo Fenômeno.

Serviço

“Phenomenal Soccer Camp”

Site: r9soccercamp.com/usa/#program