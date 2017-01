O que você deve saber sobre Seguro contra inundações

A Flórida tem sido alvo de furacões, deixando a população em alerta com os riscos iminentes. O poderoso furacão Matthew, por exemplo, que passou pelo estado americano em outubro, depois de ter causado a morte de cerca de 900 pessoas no Haiti, provocou fortes tempestades ao atingir o continente americano, resultando em inundações. As tempestades históricas recentes lembram que furacões são perigos constantes para os residentes da Flórida. Altos ventos, marés de tempestade e enchentes têm o potencial de causar centenas de milhões, e até bilhões de dólares em danos a cada ano. Uma apólice com o “Programa Nacional de Seguros contra Inundações (NFIP)” é uma das melhores ferramentas disponíveis para proteger sua casa, negócios e propriedade. É importante ressaltar que diante de fenômenos da natureza, o Seguro do proprietário ou do locatário não é o suficiente, segundo a FEMA (US Departamento of Homeland Security), órgão que trabalha diretamente com mais de 80 companhias de seguros de propriedade e acidentes para oferecer seguro contra inundações a proprietários de imóveis, locatários e donos de empresas.

As apólices de seguro de proprietário não cobrem danos causados por inundações e não há garantias de que a ajuda de desastres federal estará disponível quando ocorrer uma inundação.

Uma apólice de seguro contra inundações pelo NFIP é a sua melhor proteção contra as perdas causadas por inundações. O prazo para uma nova apólice do NFIP entrar em vigor é de 30 dias. E para se qualificar para o seguro contra inundações, a sua casa ou empresa deve estar localizada em uma comunidade que aderiu ao NFIP e concordou em adotar e aplicar rigorosas normas e regulamentos de manejo de várzeas que atendam ou excedem os requisitos da FEMA para reduzir os riscos e consequências de inundações graves.

Em troca dos esforços para reduzir o risco de inundação de uma comunidade, os segurados podem receber prêmios reduzidos de seguro contra inundações para os edifícios na comunidade. Você, leitor, poderá descobrir se a sua comunidade é uma das mais de 22 mil comunidades que implantaram medidas de manejo de várzeas e participam do NFIP visitando o site: https://www.fema.gov/national-flood-insurance-program-community-status-book.

Seguro contra futura perda

A FEMA orienta os moradores e empresários da Flórida para que façam seguro contra a futura repetição de perdas. Portanto, se a sua residência ou empresa está localizada em uma várzea ou sofreu danos causados por inundação em decorrência de um grande desastre e precisou de ajuda federal, você pode estar correndo risco de sofrer futura repetição de perdas. Os proprietários de imóveis que recebem a ajuda de desastres federal deve obter seguro contra inundações no endereço do imóvel, mesmo se o imóvel danificado foi substituído por um novo. Se você vender a sua casa, a lei federal exige que os novos proprietários sejam informados que o imóvel deve manter o seguro contra inundações. Muitas vezes, uma existente apólice de seguro contra inundações pode ser transferida para um novo proprietário sem lapso na cobertura.

Se você é um locatário e receber a ajuda de desastres federal, a cobertura do seguro contra inundações deve ser mantida pelo tempo que você viver no imóvel alugado danificado pela inundação. A exigência de seguro contra inundações é revogada quando você se se mudar do imóvel.

Proteção para sua casa e propriedade

Seguro contra inundações está disponível aos proprietários de imóveis, empresários e locatários. As políticas oferecem cobertura até US $ 250.000 para os proprietários, até US $ 100.000 para bens pessoais e até US $ 500.000 cada para conteúdo comercial e reparos no imóvel. Seguro contra inundações protege dois tipos de propriedade. O primeiro cobre o seu imóvel, o segundo cobre seus bens. Nenhum cobre o terreno que eles ocupam.

A cobertura do imóvel inclui:

O edifício segurado e sua fundação;

O sistema elétrico e encanamento;

Equipamento central de ar-condicionado, fornos e aquecedores de água;

Refrigeradores, fogões de cozinha e aparelhos embutidos, como máquinas de lavar louça; e

Carpete instalado permanentemente sobre pisos sem acabamento.

A cobertura de bens inclui:

Roupas, cortinas, móveis e equipamentos eletrônicos;

Itens portáteis como; aparelhos de ar-condicionado para janelas, micro-ondas e máquinas de lavar louça; e

Carpete não incluído na cobertura da propriedade.

Como obter a cobertura que você precisa: O NFIP é administrado pela FEMA, que trabalha diretamente com mais de 80 companhias de seguros de propriedade e acidentes para oferecer seguro contra inundações a proprietários de imóveis, locatários e donos de empresas. Para encontrar um agente de seguros visite: fema.gov/wyo_company.

As taxas são estabelecidas em nível nacional e não mudam de empresa para empresa ou de agente para agente. Essas taxas dependem de muitos fatores, incluindo a data e o tipo de construção do seu imóvel, com o nível de risco do seu imóvel. Recomenda-se que os proprietários que já têm apólice de seguro contra inundações verifiquem suas apólices anualmente, façam as atualizações conforme necessário e se certifiquem que os prêmios estão quitados.

Serviço

Para obter mais informações ou para encontrar um agente de seguros perto de você que vende seguro contra inundações, visite o floodsmart.gov, ou telefone para o NFIP no número gratuito 1-888-356-6329 (TTY 1-800-427-5593). Operadores de telefones multilíngues estão disponíveis (para espanhol, pressionar a tecla 2).