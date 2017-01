Logística no transporte de times da “Flórida Cup”

A “MCA – Transportation”, de Orlando, empresa oficial do evento é responsável pelo transporte de jogadores e equipe técnica durante as competições. Dispondo de profissionais altamente capacitados, garante segurança e precisão aos clubes

A terceira edição do “Flórida Cup – 2017”, torneio de pré-temporada que vem sendo disputado nas cidades de Orlando, Fort Lauderdale e St Petersburg, reúne importantes equipes brasileiras –Corinthians, São Paulo, Vasco, Bahia e Atlético Mineiro, que venceu a competição o ano passado -, além de times convidados como River Plate, Estudiantes, Millonarios, Bayer Leverkusen, Wolfsburg e Tampa Bay Rowdies. Mobilizando um bom número de torcedores nos estádios, o evento vem se consolidando de forma expressiva, ganhando visibilidade no país do baseball e do voleibol. Para os organizadores, um passo importante para a propagação do soccer entre os torcedores americanos.

Mas há uma logística especial, paralela às competições, no transporte de jogadores e equipe técnica durante a “Flórida Cup”, com assistência vip nos estádios e em outros eventos esportivos, garantindo o suporte necessário, condizente à dinâmica do evento. E quem administra todos esses procedimentos é a “MCA – Transportation”, de Orlando, empresa oficial do “Flórida Cup”, que há 19 anos atua na Flórida realizando um trabalho altamente seguro e preciso, voltado ao turismo receptivo, trabalhando com turistas de várias partes do mundo.

O empresário Múcio De Paula, à frente da “MCA – Transportation”, apostou no crescimento do “Flórida Cup” desde a primeira e edição dos jogos, e hoje comemora a credibilidade que o torneio conquistou junto aos times e à torcida americana no país. “O que se percebe é que há uma vontade muito grande por parte dos times em vencer o ´Flórida Cup´. As equipes descobriram que os Estados Unidos é um mercado forte nos esportes, principalmente com o apoio da torcida americana ao soccer, que tem comparecido aos estádios com entusiasmo. Valeu o apelo do Orlando City e da presença de grandes jogadores no torneio, o que tem motivado os torcedores. Nomes fortes do São Paulo e do Vasco, por exemplo, incentivam grandes torcidas, além de outras equipes de peso”, ressalta Múcio.

Quanto ao trabalho da “MCA – Transportation”, junto aos times durante as competições, explica Múcio que foram disponibilizados ônibus e uma equipe de apoio – motoristas entre outros profissionais -, para acompanhar os jogadores e equipe técnica. “É um ritmo intenso e o nosso pessoal se desloca até o campo de treinamentos, estádios, enfim, uma logística que requer dinâmica no transporte dos clubes. Temos uma média de dezesseis a vinte veículos trabalhando, e o suporte de trinta de cinco profissionais”, complementa o empresário. “No início da ´Florida Cup´ foi difícil, mas hoje colhemos os frutos de um evento que trouxe visibilidade para o futebol nos Estados Unidos”, finaliza.