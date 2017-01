“Green Kitchen” oferece Água Alcalina gratuita

O “Restaurante Green Kitchen”, em Orlando, que prepara pratos de cardápio especial, com alimentos não gordurosos, está disponibilizando aos seus clientes Água Alcalina Ionizada, gratuitamente, que estimula a perda de gordura e mantém a massa magra – uma ótima alternativa para quem quer emagrecer -, com boa saúde. A Água Ionizada apresenta um poder de hidratação muito superior à água comum, pois se aglomera em clusters de seis moléculas (agrupamento hexagonal), fazendo com que os nutrientes consigam chegar mais facilmente às células, retirando os resíduos tóxicos do metabolismo celular.

Em parceria com o “9Health To Go”, a iniciativa do “Green Kitchen” tem beneficiado pessoas que optaram em seguir uma vida mais saudável, com culinária adequada. E desejar a receita para o preparo da Água Alcalina, basta falar com o Alessandro, no restaurante, que ele orientará quanto aos procedimentos. A distribuição da Água Alcalina gratuita funciona da seguinte forma: dois galões por pessoa, e os interessados deverão se registrar para receber mais informações.

BENEFÍCIOS DA ÁGUA ALCALINA

Combate os efeitos do envelhecimento celular;

Conserva a massa magra;

Melhora a capacidade cognitiva;

Mais disposição no seu dia a dia;

Auxilia no combate e prevenção de doenças.

Atualmente, já é possível comprovar que a Água Alcalina Ionizada contribui na prevenção e tratamento de várias doenças como: obesidade, osteoporose, diabetes, colesterol e triglicerídeos elevados, entre outras.

Serviço

Green Kitchen Orlando

7055 S Kirkman Rd 126, Orlando, FL 32819

Telefone: 407-413-5005