“Global Foundation” distribui presentes às crianças carentes

Em quase um mês foram distribuídos mais de três mil brinquedos no Amazonas e no Haiti para crianças de população de baixa renda

Dando continuidade em seu trabalho assistencial, a “Global Assistance Foundation” distribuiu em menos de um mês mais de três mil brinquedos no Amazonas e no Haiti para crianças de população carente. Este é um dos projetos da Fundação liderada pelo Pastor Silair Almeida, em Pompano Beach, que visa proporcionar alegria no Natal de meninos que carecem de muito amor e carinho. A iniciativa conta com a colaboração de vários voluntários que participam destas viagens e que compartilham solidariedade com comunidades pobres, inclusive, de aldeias indígenas.

A Tribo Ticunas, no Amazonas, fica na região de Tabatinha e é formada por pelo menos 42 aldeias beirando o rio Solimões. A carência da população é muito grande e não há perspectiva de um futuro promissor para as crianças, adolescentes e jovens. Abuso sexual, prostituição, consumo de drogas e suicídio são questões sérias que a população Ticunas enfrenta. Já no Haiti, além dos orfanatos que a “Global Assistance Foundation” apoia e sustenta, a distribuição de presentes ocorreu na comunidade extremamente pobre na vizinhança do “Orfanato Mango Tree”, em Bon Repo.

“Não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar o mundo de algumas pessoas. Este é o lema da ´Global Assistance Foundation´. Os projetos sociais incluem o Centro Social na Vila do Jacaré e Tribo Ticunas, no Amazonas, com assistência médica, odontológica e apoio educacional. A construção está em andamento em ambos locais e a meta é concluir as obras neste ano de 2017, mas para isso precisa do apoio de todos os que compreendem esta visão”, disse o Pastor Silair Almeida.

A “Global” envolveu-se também com a “Campanha SOS Haiti”, levando caminhão carregado de alimentos para distribuir a centenas de famílias, vítimas do Furacão Matthew, ainda desabrigadas. Foram levadas lonas para cobrir suas casas e armar tendas para se protegerem da chuva. O “Camila’s Restaurant”, em Orlando, apoiou este projeto cedendo o espaço para receber doações de roupas e sapatos para serem encaminhadas à “Global”.

Serviço

Para contribuir com os projetos, faça doação online – www.global-foundation.com/donate

Informações: contact@global-foundation.com