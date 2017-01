Conferência “Gestão da Emoção” traz Dr. Augusto Cury a Orlando

Foi um sucesso a conferência “Gestão da Emoção”, ministrada pelo Dr. Augusto Cury, no último dia 14 de janeiro, na “Igreja First Baptist Windermere”, em Orlando, ocasião em que o palestrante lançou o livro, “O Homem mais Inteligente da História”, que aborda sobre um cientista ateu que desvenda a mente mais fascinante que pisou nessa terra, a mente de Jesus Cristo. Um dos escritores mais renomados do mundo com livros publicados em mais de 70 países e é também autor da obra “O Vendedor de Sonhos’, best-seller com milhões de cópias vendidas em mais de 50 países. Cury é médico psiquiatra, psicoterapeuta e pesquisador.

“Sem gestão da emoção os ricos se tornam miseráveis e casais começam seu relacionamento no céu do afeto o e terminam no inferno dos atritos, jovens sabotam sua criatividade e executivos asfixia as suas mais importantes habilidades”, alerta Cury. Ele também falou sobre o filme “O Vendedor de Sonhos”, inspirado em uma de suas obras e que foi produzido pela Warner Bros em parceria com Fox.

O evento contou com a parceria das empresas “PaM Events” e “SL Productions”, que trouxeram para a comunidade Brasileira a primeira conferência do Dr. Augusto Cury em Orlando. Ao longo de 30 anos de carreira, Dr. Augusto Cury alcançou o reconhecimento nacional e internacional, tornando-se o autor mais lido da última década, de acordo com o jornal “Folha de S. Paulo”, revistas “Veja” e “IstoÉ”.