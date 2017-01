“Brazilian Day Orlando Festival” celebrará a cultura brasileira

Com uma série de atrações, comidas típicas e música, o evento acontecerá em setembro com objetivo de reunir as famílias, os amigos e vizinhos da região da Central Flórida, além de cidades circunvizinhas, para exaltar o Orgulho de ser Brasileiro

O “Brazilian Day Orlando Festival” é realizado em Orlando pelo jornalista Paulo Corrêa com intuito de celebrar a data maior do povo brasileiro, que é a sua independência. A edição de 2017 ganhou novas dimensões e terá a “Semana do Brasil”. Segundo o organizador, “o objetivo é reunir as famílias, os amigos e vizinhos de brasileiros da região da Central Flórida – Orlando, Tampa Bay e cidades circunvizinhas – para festejar a cultura brasileira, mostrando o ´Orgulho de ser Brasileiro´ e também integrando a nossa comunidade com as comunidades norte-americana, hispânicas, indiana, árabes, entre outras, no mês de Setembro´, ressalta Paulo.

Corrêa lembra ainda que o “Brazilian Day Orlando Festival” é oficializado pelo governo americano, “graças à ajuda política de Larry Chiang e Lizette Valarino, a Proclamação do Brazilian Independence Day pelo então Orange County Mayor Richard T. Crotty. O evento aconteceu no dia 20 de fevereiro de 2009, na Prefeitura do Condado de Orange, com importantes presenças de líderes e formadores de opinião”, reforça.

Segundo Corrêa, a ideia é continuar ampliando a programação artístico-cultural e de negócios, envolvendo entidades que já se manifestaram favoráveis como a ´UCF – University of Central Florida´, ´Valencia College´, Consulado Brasileiro, incluindo vários restaurantes brasileiros que servirão pratos diferenciados a preços especiais, entre outras ações. A missão principal é divulgar e celebrar a cultura brasileira na região, criando a oportunidade de apresentar os nossos produtos industrializados, música, literatura, culinária, artesanato, serviços e produtos diversos, salienta.

O “BDO Festival” acontecerá no principal local de festas oficiais em Orlando – Lake Eola, Downtown Orlando -, no dia 17 de Setembro (domingo) de 2017, do meio-dia às 20h00. O site braziliandayorlando.com estará muito em breve, pronto para oferecer mais informações, assim que forem acertados alguns detalhes finais do evento. “Ainda não fechamos todos os patrocínios que precisamos para cobrir os altos custos do evento, que é gratuito para o grande público. Estamos contando com todos os amigos da imprensa e especialmente do patrocínio e apoio geral dos empresários da nossa região, este evento é dos brasileiros para os amigos de outras nacionalidades conhecerem um pouco da nossa cultura”, acrescenta Corrêa.

As regiões da Central Flórida, Tampa Bay e Sul do Estado (que abrigam uma média de 400 mil brasileiros e recebem milhares de turistas durante todo o ano), serão atingidas por uma intensa campanha de promoção e divulgação do “Brazilian Day Orlando Festival”, que se expande para uma semana de eventos que acontecerá entre os dias 13 à 17 de setembro de 2017, promovendo a imagem econômica, social e cultural do nosso país entre outros povos”, finaliza Paulo Corrêa.

Serviço

Site – braziliandayorlando.com