Blogueira Evelyn Regly lança livro em Orlando

Pela primeira vez nos Estados Unidos a brasileira que é sucesso no Youtube reuniu seguidores e a imprensa para lançamento de “É do Babado”

Em noite badalada que reuniu convidados e seguidores na loja “Wall Dressing Decor”, em Orlando, a blogueira Evelyn Regly fez sessão de autógrafos no lançamento do seu livro, “É do Babado”, no último dia 19 de novembro, com realização das produtoras “Pam Events” e “SL Productions”. A presença de personalidades da Internet como as blogueiras Aline Pepe, Drika Miano, Jenny Mahet e Fafella animaram o evento, destacando-se também a participação da imprensa brasileira.

O coquetel de lançamento começou às 6pm, ao som do DJ Thiago. O buffet esteve sob os cuidados do restaurante árabe “Jaber Orlando”, com doces e bolo da “Le Sucree Orlando” e apoio da “Magic Wrap Orlando” responsável pela decoração do evento. Vale ressaltar que empresas locais e pessoas da Comunidade apoiaram a festa da blogueira Evelyn Regly, atualmente com mais de dois milhões de seguidores em suas redes sociais, incluindo a “Cleidiva Meals”, “Loja Macrobaby”, o restaurante “Millenia 106”, o salão de beleza “Gorgeous Brazilian Hair Salon”, a “Duda Orlando”, “Amigos de Orlando”, e a “Gráfica Sign Doctor”.

Blogueira há 14 anos, Evelyn Regly viu sua vida mudar em 2014 depois que lançou a “hashtag #EHTUDOVACA”, a “brincadeira” a levou a diversos programas de TV, virou camiseta e é um dos bordões mais usados pelos seus seguidores. O seu canal no Youtube em dois anos atingiu a marca de 1 milhão de inscritos e as visualizações já somam mais de 140 milhões. Evelyn faz tudo com muito amor, levando diversos assuntos, desde saúde e beleza até diversos temas do cotidiano a partir de um ponto de vista divertido. “A vida já tem problemas demais! Vem se divertir comigo”, diz Evelyn Regly.

As produtoras externaram agradecimentos a todos que compareceram e prestigiaram o evento, satisfeitas com o resultado da primeira noite de autógrafos com uma escritora brasileira, em Orlando. Elas garantem que haverá outros eventos como este na cidade. Foto: Jacque Andrade.