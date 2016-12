Leandro Hassum se apresenta em Miami

Espetáculo aconteceu no último sábado, 12, em Downtown Miami, no Olympia Theater.

O ator Leandro Hassum esteve em cartaz em Miami durante o fim de semana com seu mais novo show de stand-up comedy. O espetáculo foi um oferecimento da BIS Entertainment, produtora cultural pioneira em levar produções brasileiras para a Flórida, e aconteceu no histórico Olympia Theater. Essa foi a segunda vez em que ele se apresenta no exterior.

Antes da apresentação o humorista reuniu jornalistas, influenciadores e algumas personalidades para uma coletiva de imprensa realizada no recém-inaugurado Paris 6. Entre os presentes estavam Isaac Azar, proprietário do restaurante, e as atrizes Bianca Castanho e Fabiana Alvarez. Um das surpresas da tarde foi a homenagem que o ator recebeu de Issac no cardápio do estabelecimento. “Quem comer o nhoque de brie, vai me comer. Primeiro prato com nome. Chic!”, brincou Hassum no Instagram.

Sobre o espetáculo, que contou com a opção de tradução simultânea em inglês para aqueles que não dominam a Língua Portuguesa, o ator agradeceu a todos aqueles que apoiaram e compareceram, por tornarem possível “mais um gol de placa”, e disse ainda que pretende se apresentar na cidade muitas outras vezes. De acordo com Priscila Triska, fundadora da BIS Entertainment, que já havia levado a peça para Orlando, a iniciativa foi muito bem recebida em Miami. “Essa é a primeira apresentação que fazemos em Miami, um marco na nossa história. Escolhemos a cidade mágica por ter a comunidade brasileira ainda mais presente e hoje eles nos surpreenderam muito, foi um grande sucesso!”, comemora.

Leandro Hassum segue de volta para o Rio de Janeiro, onde continuará as gravações da série “A cara do pai”, em que viverá o recém-separado Theo e irá atuar ao lado de sua filha, Pietra Hassum, que estreia na TV. “Theo é um cara atrapalhado que ama a filha e que apesar de errar muito está sempre tentando acertar. A ideia surgiu de algumas situações que vivia com a Pietra e que fui somando aos meus shows de stand-up ao longo dos anos”, explica. A atração está prevista para entrar nas tardes de domingo da Globo a partir de dezembro.