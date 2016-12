Bonde do Forró desembarca nos EUA para show em restaurante brasileiro

Banda se apresenta em 12 de dezembro no Camila’s Restaurant

Os brasileiros que querem se divertir e dançar em Orlando já podem comemorar. O Bonde do Forró desembarca nos Estados Unidos (EUA) para uma turnê na terra do Mickey. No dia (12), a banda sobe ao palco do Camila’s Lounge, espaço para eventos do restaurante Camila’s, tradicional estabelecimento brasileiro nos Estados Unidos.

O show terá início a partir das 20h e os ingressos custam $25 pista e $80 vip (com direito a open bar e espaço exclusivo) e estão disponíveis para compra no próprio restaurante.

Programação de shows Bonde do Forró nos EUA

Dia – 09 dez/ Delícias de minas

Newark – USA

Dia – 10 dez/Club Dimension

Philadelphia – USA

Dia -15 dez/Feijão com Arroz

PompanoBbeach / FL – USA

Dia – 16 dez/Tropical café

Framingham – USA

Dia -17 dez/Pioneira restaurante

Bridgeport – USA

Dia – 18 dez/End zone pub

Mendon / MA – USA

Serviço:

Show do Bonde do Forró

Local: Camila’s Lounge - 5458 International Drive FL32819

Horário: a partir das 20h

Ingressos a partir de $25 – à venda no local

Mais informações: (305) 375-0992