Atleta brasileiro participa da Maratona da Disney em busca do hexacampeonato

Corrida acontece entre os dias 5 e 8 de janeiro em Orlando

Garra, perseverança e vontade de vencer compõem o mantra do atleta profissional Fredison Costa. No auge dos seus 39 anos, o brasileiro participa entre no dia 8 de janeiro de 2017 da Maratona da Disney em busca do hexacampeonato. Faltando pouco para a largada, em que irá correr 42km, o atleta conta como foi o começo da sua carreira, o seu dia a dia e qual a expectativa para o grande dia. “Estou treinando com muita dedicação. Agora, é só esperar pelo grande dia e entregar nas mãos de Deus”, afirma.

Nascido em Riachão de Jacuípe, interior do estado da Bahia, Fredison Costa iniciou sua empreitada sonhando alto. Motivado pelo gosto da corrida e por seus ídolos, que assistia na televisão, o maratonista afirma que achava impossível alcança-los. “Chegar onde eles estavam era um desafio para mim, mas eu corri atrás dos meus sonhos sem olhar para trás”. Ele lembra ainda que algumas pessoas chegaram a duvidar de sua capacidade de alcançá-los e que sofria diariamente com ofensas involuntárias.

Atualmente o maratonista reside e treina em Orlando, no ESPN Wide World of Sports Complex, na Walt Disney World, porém sua história começou a ser escrita quando chegou a Piedade (interior de São Paulo), com apenas com 16 anos, e realizava todo o trajeto necessário a pé. “Cheguei a São Paulo achando que ia encontrar os prédios e o trânsito que tanto falam, mas a verdade é que fui morar no interior do estado. No dia seguinte, já me vi trabalhando na lavoura, sendo responsável pelo sistema de ligação dos registros das águas”. Ele expõe que para exercer a função, chegava a correr de 600 a 800 metros para fechar um registro todos os dias.

Quando o assunto é a alimentação do atleta, ele revela que para se abastecer e correr durante toda a prova, coloca no cardápio proteína e carboidrato. Além disso, não abre mão do tradicional arroz e feijão, que está entre as refeições prediletas. “O arroz e feijão, macarrão e peito de frango estão sempre no meu prato. Procuro me alimentar de comidas que gosto e não enjoo nunca”. O atleta é patrocinado pelo Camila’s Restaurant, tradicional restaurante brasileiro nos Estados Unidos, que fornece também toda a alimentação de Fredison antes e durante as competições.

No dia a dia, os treinos são intensos para Fredison, com apenas um dia de descanso. “São treinos específicos de musculação três vezes por semana, sendo eles em bicicleta, piscina e areia”, afirma. Ele conta que a preparação exige todo um processo de testes para não correr o risco de lesões. “Faço isso quatro meses antes para chegar lá e ter um bom desempenho. Realizo pequenas provas que não são maratonas, mas servem para ganhar ritmo, velocidade e entrar no clima”, finaliza.

Confira o histórico de títulos na Maratona da Disney:

2010 Vice-Campeão;

2011 Campeão;

2012 Campeão;

2013 Vice-Campeão;

2014 Campeão;

2015 Campeão;

2016 Campeão.