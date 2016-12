“Speed Language” inaugura com ensino revolucionário

Deblocking é um método que faz o aluno perder o medo e a inibição ao falar em inglês. Esta técnica revolucionou o ensino de inglês no Brasil e agora é a vez de Orlando. Na “Speed Language” você aprende até 300 vezes mais rápido

Chega a Orlando a “Speed Language”, escola de idiomas fundada por brasileiros, com métodos da neurociência, comprovados pela UNESCO, que propicia ao aluno a aprender até 300 vezes mais rápido. E segundo o diretor Paulo Sérgio, “o nosso método não vai apenar fazer com que a pessoa aprenda o inglês como também incentivar o aluno a se destravar, perder o medo e a vergonha de se expor ao falar o idioma, o que eu chamo de deblocking”, garante. Acrescentou que a “Speed Language” é voltada para os brasileiros que moram em Orlando e que ainda não dominam a língua. Este método revolucionou o ensino de inglês no Brasil e agora é a vez da cidade de Orlando.

A escola que também irá ministrar aulas de português e espanhol, inaugurou suas atividades no último dia sete novembro, com a presença de ilustres convidados. A ideia de trazer a “Speed Language” para Orlando surgiu da empreendedora e investidora do mercado americano, a advogada Rosely Cruz, que conheceu a didática como aluna, no Brasil, e se encantou. Junto a Paulo Sérgio, professor de inglês com 20 anos de experiência em salas de aulas aplicando o método inovador, a escola foi montada em reduto de brasileiros para os que buscam trabalho e estudo.

Nas aulas, a partir da Suggestopedia®, a ordem é rir, brincar e se divertir. O intuito principal é o desbloqueio, superando medos, traumas e frustração. Os números em escolas que não aplicam esse método, adiantam os administradores, mostram que a cada cem alunos que buscam aprender inglês, apenas dez terminam o curso e somente um se sente satisfeito com o resultado “O aprendizado está escondido em tudo o que fazemos, ou seja, você nem percebe o quanto está aprendendo. É tudo tão natural que os alunos dizem: ‘puxa, é assim que se aprende inglês? Que gostoso!’”, relata o diretor da “Speed Language”.

Histórico do aprendizado

Fundado pelo cientista russo Dr. Georgi Lozanov, o método pedagógico da Suggestopedia® (aplicação da sugestão na aprendizagem) foi considerado eficaz por especialistas internacionais. Por solicitação e escolha da Unesco, um grupo de peritos acompanhou por dez anos os alunos que estudaram com base nesta proposta. Ao final da observação, obteve aprovação e reconhecimento mundial. Lozanov chamou este fenômeno de “psicorelaxamento concentrativo”.

“Ao contrário da educação tradicional, que envolve apenas o lado esquerdo do cérebro (racional, analítico, lógico), a proposta de ensino é incorporar também o hemisfério direito, território do sonho, imaginação, criatividade, música, cores, ritmo e visualização”, esclarece Rosely Cruz, que mergulhou no assunto antes de investir na nova escola.

Serviço

Escola Speed Language

Local: 4700 L.B McLeod, suíte B, Orlando, FL, 32811

Fone: 407-440-2355

Site: www.SpeedLang.com