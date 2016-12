“Rabits & Romano Architecture” projeta tradicional café nos EUA

A renomada empresa foi selecionada para o Projeto da primeira “Bakery e Café Brownierie” em Winter Park, tradicional padaria no Brasil, que chega a Orlando trazendo o melhor café e as delícias no ramo da panificação

A “Rabits & Romano Arquitetura – Planejamento e Design -”, foi à empresa selecionada para o Projeto da primeira “Bakery e Café Brownierie” em Winter Park, uma tradicional padaria no Brasil, fundada em 1999, no Rio De Janeiro, que chega a Orlando. Com vasta clientela e atendimento diferenciado, a “Brownierie” é especializada em café e deliciosos produtos no ramo da panificação, que inclui sobremesas, e, claro, brownies. O café também oferece um pequeno-almoço completo, que agradar a todos os paladares. É importante ressaltar que a panificadora se expandiu em território brasileiro e atente em 24 locais em todo o país.

Em visita a Winter Park, durante as férias, os fundadores da “Brownierie” se apaixonaram pela comunidade, com isso, decidiram trazer para o local o primeiro café da empresa nos EUA, que será localizado no novo desenvolvimento do “Lakeside Crossing” na esquina do “Morse Boulevard e Orlando Avenue” em Winter Park. A “Rabits & Romano Arquitetura” foi selecionada para projetar a primeira loja da “Brownierie” no país, devido ao seu extenso e renomado trabalho com outras empresas brasileiras, incluindo o primeiro “Banco do Brasil”, na International Drive.

“Estamos ansiosos para a oportunidade de ajudar a trazer mais um negócio internacional para a área de Orlando”, disse o sócio-gerente Bob Rabits. “Isso significa um impulso para a economia local, bem como opções expandidas para os consumidores aqui.”

A paixão dos Brownierie para o gosto puro do chocolate – não adulterado -, conduziu-os a criar um menu sem as gorduras do transporte, conservantes ou aditivos. Este amor de sabor se expandiu para a criação de opções sem açúcar e sem glúten. Com a reputação de ter o melhor café, expresso, capuccino, lattes e bebidas especiais no Brasil, a “Brownierie” usa apenas os grãos torrados selecionados à mão. O menu é dedicado à qualidade, e eles têm certeza de ser um ajuste perfeito em sua casa nova em Winter Park.

Timothy Garito, da “Garito & Company” foi selecionado para lidar com a seleção e desenvolvimento do local para a expansão da “Brownierie” no mercado dos EUA. “Estou extasiado por ter a oportunidade de trabalhar com uma empresa como a Brownierie, cuja qualidade de produto é apenas acompanhada pela qualidade das pessoas por trás dele”, disse Garito. “Winter Park é um verdadeiro mimo!”

Serviço

“Rabits & Romano” – site: www.rabits-architect.com

“Garito & Company” – site: www.garitoco.com