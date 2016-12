“Disney’s BoardWalk” oferece diversão e surpresas

Um calçadão com mais de 27.000 metros quadrados de lojas, restaurantes e barzinhos e uma vista é belíssima, contornando um lago, localizado entre o “Epcot” e “Disney’s Hollywood Studios”

Para o visitante que percorreu os parques temáticos, a opção para um passeio mais tranquilo, gratuito, recheado de atrações é o “Disney’s BoardWalk”, um calçadão com mais de 27.000 metros quadrados de lojas, restaurantes e barzinhos. A vista é belíssima, contornando um lago, e localizado entre o “Epcot” e “Disney’s Hollywood Studios” nas proximidades de muitos hotéis do Walt Disney World Resort. Com vitrines coloridas, toldos listrados, colunas e arcos, o calçadão foi concebido a partir da popularidade dos calçadões da virada do século 20, localizados ao longo das cidades costeiras, como Coney Island, Nova York, Atlantic City, Nova Jersey. Um local imperdível!

Durante o passeio ao longo do “Disney’s BoardWalk”, você poderá explorar as lojas e restaurantes, que oferecem aos clientes ótimas opções. As refeições abrangem uma variedade de opções: padarias, bar de esportes, restaurante fino, além de carrinhos de café, quiosques “Funnel Cake” e stands de cachorro-quente. A refeição varia de $15 a $60 por pessoa. Café da manhã, almoço e lanches podem custar até US $15 dólares por pessoa. Os preços refletem a média, podendo variar por pessoa e não incluem bebidas alcoólicas, impostos e gorjetas. Fazer compras no “Disney’s BoardWalk” integra você a lojas especializadas em produtos com personagens da Disney, vestuário esportivo, lembrancinhas, roupas de banho e arte Wyland. Sem dúvida você vai acabar saindo de lá cheio de sacolas e compras, pois os preços são convidativos.

A vida noturna é agitada, portanto, descubra os artistas de rua, jogos e muita animação ao vivo. Desde salão de dança até um piano-bar ou um clube temático de esportes do “Specialty Cruises”, o visitante dispõe de inúmeras atrações, de acordo seu gosto, incluindo fliperama. Tem também o “JellyRolls”, bar com dois pianos, e, durante a noite, pianistas fazem duelos de músicas e as pessoas no local podem pedir as músicas que quiserem. E para quem gosta de jogos, tem a “Midway Games”, onde a pessoa poderá jogar diversos jogos e ganhar prêmios da Disney.

O transporte de ida e volta para o “Disney’s BoardWalk” está disponível via ônibus e barco por todo o Walt Disney World Resort, e é gratuito para os hóspedes dos hotéis do Walt Disney World Resort. Para os visitantes do parque que optem por dirigir, o estacionamento também está disponível como cortesia. Lembrando que o “Disney’s BoardWalk” está a uma curta distância do “International Gateway” para o “Epcot”.

Uma dica para você e sua família poder desfrutar em Orlando de momentos memoráveis em um reduto agradabilíssimo. Vale a pena incluir no roteiro de viagem uma visita ao “Disney’s BoardWalk” e descobrir as inúmeras atrações que o local oferece aos visitantes.